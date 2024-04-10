10 апреля 2024, 08:34

Густой туман накрыл Москву утром 10 апреля

Pxhere
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Столичный регион накрыл густой туман. Судя по фото, которые появились в сети, в Москве образовалась плохая видимость.

Видимость может упасть до 300 метров. Накануне вечером в столице прошел дождь. После осадков Москву накрыл туман. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне рассказывал РИА «Новости» , что во вторник в столице ожидаются кратковременные дожди. Также он не исключал грозы локального характера. Спасатели предупреждали, что дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду начнутся вечером 9 апреля и продлятся до утра среды.

По данным Гидрометцентра , в столице в среду, 10 апреля, столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. На протяжении дня в городе будет дуть юго-восточный ветер. Его порывы местами будут достигать восьми метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что рабочая неделя по всей европейской части страны будет аномально жаркой.

Прогноз погоды Погода Москва
09 апреля 2024, 07:23
Более 200 специалистов по искусственному интеллекту подготовили в «Московской технической школе»
Unsplash
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Необходимые знания и навыки работы, а также внедрения искусственного интеллекта в промышленном секторе получили более 200 сотрудников столичных предприятий в рамках проекта «Московская техническая школа». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Дарья Степанова.

Она подчеркнула, что это направление «Московской технической школе» помогают развивать 13 партнеров, среди которых МГТУ имени Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ имени Плеханова и другие. Всего слушателям доступны более 40 различных курсов, касающихся сферы искусственного интеллекта.

«Направление „Искусственный интеллект в промышленности“ мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в „Московской технической школе“ прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках, - рассказала Дарья Степанова.

РЭУ имени Плеханова подготовил пять программ по искусственному интеллекту для сотрудников столичных предприятий, отметила проректор университета Ксения Екимова.

«Активное взаимодействие с „Московской технической школой“ позволило актуализировать образовательные программы с учетом профессиональных компетенций, связанных с искусственным интеллектом, необходимых для работников отдельных отраслей промышленности, а также требований практико-ориентированности высшего образования», - добавила она.

Проект «Московская техническая школа» правительство столицы запустило совместно с ведущими вузами еще в 2021 году. Главной целью стало повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что внедрение в производство новых систем привлечет дополнительных специалистов.

На сегодняшний день «Московская техническая школа предлагает слушателям более 140 программ для повышения квалификации по восьми общим и четырем специальным направлениям. Кроме того, участники проекта принимают участие в вебинарах, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях.

Искусственный интеллект Промышленность Технологии Москва
04 апреля 2024, 10:28
Москва обновила суточный температурный рекорд
РИА «Новости»
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Температура в Москве поднялась до отметки в +18,1 градуса, тем самым обновив суточный рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва начала апрель рекордным хет-триком!» - отметил специалист.

По словам Леуса, вчера воздух в столице прогрелся до 18,1 градуса. Подобный рекорд фиксировали в Москве еще в 1983 году - тогда 3 апреля столбик термометра поднялся до отметки в 17,9 градуса.

Он добавил, что оборудование московской метеостанции в самом начале метеорологических суток (поздним вечером вторника) показало температурное значение в плюс 18,4 градуса. Синоптик объяснил, что именно этот рекордный показатель специалисты запишут в «метеорологические летописи».

Ранее метеоролог Александр Ильин предположил, что москвичам следует ждать устойчивую теплую погоду только в третьей декаде апреля. По его прогнозу, в начале мая воздух в столице будет прогреваться от 14 до 22 градусов.

Температура в Москве поднялась до отметки в 18,1 градуса, тем самым обновив суточный рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва
03 апреля 2024, 10:07
Ефимов: инвесторы арендовали свыше 60 объектов по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
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Предприниматели взяли в аренду 62 объекта недвижимости в столице по льготной городской программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвесторы будут использовать эти здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия, размещения детских образовательных учреждений и гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городскую программу, позволяющую предпринимателям арендовать столичную недвижимость по ставке рубль за квадратный метр в год, запустили в 2012 году. Изначально она касалась объектов культурного наследия, но с 2013 года по ней стало можно открывать образовательные учреждения в зданиях и помещениях Москвы, а с 2020-го - гостиницы.

По словам Ефимова, льготная программа выгодна всем - городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик столицы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться городской недвижимостью по символической цене, отметил заместитель мэра Москвы.

«Сейчас по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ действуют 62 договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тысячи квадратных метров. Инвесторы, которые занимают 43 объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды», - рассказал Ефимов.

Предпринимателям, желающим воспользоваться городской программой, необходимо стать участниками аукционов по аренде нежилых объектов недвижимости. С победителями торгов столица заключит соглашения на 49 лет для ОКН и объектов образования и на 20 лет - для создания гостиниц. Льготная арендная ставка начнет действовать, когда будут выполнены все необходимые условия программы.

«Из 62 зданий и помещений, арендованных по программе, 29 находятся в центре столицы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, девять арендованных по льготной ставке объектов располагаются на востоке города и семь - на юго-востоке. Еще пять находятся на северо-западе столицы, по три - на западе, севере и юге, а также два - на юго-западе и один - в Зеленограде, перечислил Гаман.

Такие здания восстанавливают в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

Недвижимость Экономика Москва
03 апреля 2024, 07:27
Овчинский: столичные разработки активно применяют на важных энергообъектах РФ
Freepik
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Московские предприятия производят востребованную и высокотехнологичную продукцию, которую активно используют в работе критических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Инновационные решения и география поставок «Москва по праву считается ведущим центром внедрения и разработки инновационных решений, а также локомотивом отечественной промышленности. Предприятия города развивают высокотех, а также наращивают объемы выпуска продукции, создают инновационные решения и расширяют географию поставок», - заявил Овчинский.

По его словам, этому помогает широкий пул инструментов поддержки и созданный в Москве комфортный инвестклимат. Продукцию, которую сегодня производят в столице, отправляют для работы на заводы и другие важные предприятия.

Автоматизированная система контроля В качестве примера министр московского правительства привел производителя НПП «Доза». Он отправит свою автоматизированную систему контроля радиационной обстановки нового поколения для строящейся Курской АЭС-2.

Вокруг объекта поставят посты, оборудованные приборами радиационного и метеорологического контроля. Полученную информацию передадут на центральный и резервный посты. Это даст возможность круглосуточного мониторинга в районе расположения атомной электростанции.

Помимо этого в состав системы включили передвижные автономные радиометрические лаборатории на базе полноприводных автомобилей. С помощью них находят и локализуют радиоактивные источники и загрязнения, а также для пробоотбора и экспресс-анализа проб почвы.

Оросительное устройство для энергоблока Еще одно московское предприятие «Нанотехнологический центр композитов» - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» - отправило в регион оросительный аппарат из полимерных материалов для первого в мире энергетического блока на основе быстрого реактора IV поколения. Устройство может уменьшить воздействие работающих охладительных башен энергоблока на окружающую среду.

Установку разместили в январе этого года. Энергоблок мощностью 300 мегаватт предотвращает аварии и выбросы в атмосферу радиоактивных элементов. Работа реактора идет по принципу замкнутого цикла, во время которого он сам обеспечивает себя основным энергетическим компонентом.

«В настоящее время мы выполняем комплексное оснащение градирен различных типов. В рамках реализации программы импортозамещения для нужд российской энергетики на площадке предприятия развернуто производство оросителей, водоуловителей, разбрызгивающих сопел, композитных ходовых мостков и площадок обслуживания», - заявил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Столицу считают городом с развитым производством. В Москве находится более 4,2 тысячи рабочих промышленных площадок, где выполняют задачи более 725 тысяч сотрудников.

Россия Работа Промышленность Правительство Москвы Москва

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