Граффити и изображения знаковых моделей машин появились на стене у завода «Москвич»

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На стене вдоль завода «Москвич» и площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появились красочные рисунки. По ним прохожие смогут узнать об истории известного предприятия и моделей машин. Также там нанесли граффити с производственными процессами.

Преображение стены в 1,3 километра прошло во время работ по благоустройству улицы Коломникова, а также территорий рядом с культурным центром «Москвич» и «Текстильщиками».

«Художественное оформление стены специально подобранными мотивами и сюжетами не только украсило пространство, но и подчеркнуло уникальность и значимость данного места», - отметил исполняющий обязанности замглавы департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

Неухоженный объект решили облагородить еще в начале года. Теперь там можно увидеть изображения с моделями «Москвича» в стилях времени их производства и продажи. На стену также нанесли рисунки, которые отображают события соответствующих эпох, среди них всесоюзная стройка, VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, покорение космоса, Бульдозерная выставка и другие.

Ранее москвичам рассказали, что работы начинающих художников выставят на ярмарке Blazar. Выручка от продаж работ художников за предыдущие два года составила 32 миллиона рублей.