Готовность центрального кластера МГТУ имени Баумана оценили в 35%

По его словам, монолитные работы завершили на всех составляющих проекта, кроме Конгресс-центра, который планируют закончить в ноябре этого года. Кровельные работы, устройство фасадных систем и остекление также продолжаются. В корпусах Б и В его полностью выполнили, а в корпусе А завершили на 55%.

«Площадь архитектурного элемента составит 2,5 тысячи квадратных метров», - отметил Загрутдинов.

Он добавил, что строители продолжат черновые отделочные работы и монтаж металлоконструкций будущего купола, который станет светопропускающей конструкцией, объединяющей все пять зданий.

Основные строительно-монтажные работы завершат в первом квартале 2024 года. Общая площадь кампуса, включая стилобат, составит 50,9 тысячи квадратных метров. Он будет включать в себя кластер «Технологии защиты природы», кластер «Цифровое материаловедение», Федеральный испытательный центр и другие объекты.

Ранее сообщалось о том, что школу на 2,2 тысячи мест достроят в Лобне к осени 2024 года.