Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

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«В связи с понижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха и предстоящим похолоданием приступили 3 октября к переводу столичной системы теплоснабжения на зимний режим работы», - рассказал он.

Первыми объектами, в которых включили батареи, стали детские сады и школы, а также офисные здания и некоторые жилые дома. Процесс подачи тепла в других зданиях займет пять дней.

На горячую линию уже начали поступать первые звонки по вопросам отопления.

Ранее сообщили, что отопительный сезон начнется в Лобне с 5 октября. Такое постановление подписал глава городского округа Игорь Демешко.

В столице начался отопительный сезон. Кроме этого, заработала общегородская горячая линия. Жители смогут обратиться по вопросам отопления по номеру: 7 800 100-23-29. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.