«Горячая линия» для передачи показаний счетчиков электроэнергии заработала в Москве

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В Москве работает «горячая линия» общегородского контакт-центра. Ранее с ее помощью горожане могли передать только показания счетчиков воды, теперь - сообщить и данные по электроэнергии. Звонки принимают круглосуточно по телефону: 7 495 539-25-25, рассказал руководитель ведомства Андрей Савицкий.

«Мы продолжаем расширять функционал контакт-центра с учетом пожеланий горожан. Многим москвичам действительно удобнее сообщать данные по телефону», - подчеркнул он.

Савицкий добавил, что с начала текущего года жители столицы воспользовались услугами «горячей линии» почти четыре миллиона раз для передачи показаний счетчиков воды. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь они смогут сообщать данные и по электроэнергии.

Для этого необходимо позвонить по телефону и назвать голосовому помощнику номер своего лицевого счета и счетчика, затем передать текущие показания. Робот зафиксирует и перенаправит данные в систему.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года. За все время своей работы голосовой помощник принял более 110 миллионов звонков.