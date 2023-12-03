03 декабря 2023, 15:06

Горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары

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Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий», - говорится в сообщении.

Дороги расчищают в Москве по мере выпадения осадков. Коммунальщики особо тщательно контролируют состояние подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и социальным объектам.

Москвичей призвали проявить бдительность, находясь на улице в ненастную погоду.

Объекты Московской железной дороги (МЖД) также продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.

Снегопад Москва 2023
03 декабря 2023, 15:08
Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада в Москве
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Москва оказалась во власти мощного снегопада 3 декабря. По этой причине видимость на дорогах мегаполиса упадет до 100 метров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег с ухудшением видимости до 50-100 метров», - говорится в сообщении.

Водителей призвали в непростых погодных условиях соблюдать дистанцию и скорость. Также москвичам посоветовали по возможности не садиться за руль, а воспользоваться городским транспортом.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - порекомендовали в ведомстве.

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД контролируют обстановку на дорогах в круглосуточном режиме.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.

Машины Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
03 декабря 2023, 14:30
Электронную медкарту оснастили новой функцией для московских врачей
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В Москве для врачей расширили функционал электронной медицинской карты. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе», - уточнил он.

Глава города напомнил, что до нововведения медикам приходилось больше тратить времени на сборы этих документов, так как они хранились в разных разделах. Врач сможет сразу увидеть полную картину по каждому заболеванию и выбрать самую эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей и проявления болезни.

Медики также получили доступ к специальному регистру пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем отображаются сведения о тех, кто недообследовался. Если имеющихся данных хватает, чтобы поставить заключительный диагноз, то в перспективе специалист сможет поставить его заочно. После вызовет пациента на прием для лечения.

Собянин добавил, что благодаря такому подходу врачи смогут выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях.

Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве. Вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

Врачи Сергей Собянин Технологии Москва 2023
03 декабря 2023, 14:03
Москвичей пригласили на фотовыставку, посвященную актрисе Инне Чуриковой
РИА «Новости»
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В Москве на Арбате с 4 по 24 декабря будет работать фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино». Ее открытие приурочили к 80-летию со дня рождения актрисы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В экспозицию вошли фотографии из жизни народной артистки СССР, а также эпизоды из спектаклей и фильмов с ее участием. Посетителям представят снимки из ленкомовских постановок и репетиций, в которых участвовала Чурикова. На ее счету такие театральные роли, как Неле, Женщина-комиссар, Офелия и Гертруда («Гамлет») и другие.

Инна Чурикова начала свой творческий путь в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» в 1973 году по приглашению самого режиссера. В течение нескольких десятков лет Захаров называл ее главной актрисой театра.

Второй раздел фотовыставки посвятили старту и развитию кинокарьеры Чуриковой. Окончив школу, она подала документы в три главных московских театральных вуза. Будущую актрису с первого раза зачислили в Щепкинское училище. Гостям покажут снимки и первые эпизодические роли артистки из известных фильмов.

В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.

Выставки Москва 2023
03 декабря 2023, 13:30
Около двух тысяч человек привлекли к уборке снега на МЖД
РИА «Новости»
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Объекты Московской железной дороги (МЖД) продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега», - отметили в компании.

На борьбу с последствиями снегопада вывели свыше 90 спецмашин. Примерно тысяча железнодорожников убирают снег с платформ.

Если возникнет необходимость, планируют задействовать дополнительные силы. Также для координации действий по уборке снега создали оперативный штаб.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.

Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.

Поезда Снегопад Москва 2023

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