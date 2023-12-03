Горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары

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Москва оказалась во власти мощного снегопада 3 декабря. По этой причине видимость на дорогах мегаполиса упадет до 100 метров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег с ухудшением видимости до 50-100 метров», - говорится в сообщении.

Водителей призвали в непростых погодных условиях соблюдать дистанцию и скорость. Также москвичам посоветовали по возможности не садиться за руль, а воспользоваться городским транспортом.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - порекомендовали в ведомстве.

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД контролируют обстановку на дорогах в круглосуточном режиме.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.