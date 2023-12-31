31 декабря 2023, 11:01

Горожанам рассказали о мероприятиях в павильоне «Макет Москвы» в праздники

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Посетить павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, в новогодние каникулы можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Исключением станут лишь 31 декабря, 1, 7 и 9 января из-за проведения техобслуживания на объекте, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Будем ждать гостей и рассчитывать на новый рекорд по посещаемости», - отметил он.

Заммэра уточнил, что в прошлом году во время длинных выходных в павильоне «Макет Москвы» побывали свыше 18,3 тысячи человек.

В предстоящие праздники каждый час можно будет посмотреть светотехнические представления, 2, 6 и 8 января их будут транслировать каждые 30 минут. С 3 по 5 января посетителей ждет инновационный VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

К Новому году в павильоне усовершенствовали звуковую систему, провели косметический ремонт и подготовили аудиальное шоу «Говорит Москва!» С 10 января павильон будет открыт для посещений каждый день, кроме понедельника. Ознакомиться с расписанием «Макета Москвы» можно на сайте или в его мобильном приложении.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.

Новый год Москва 2023 ВДНХ
31 декабря 2023, 10:33
Свыше 50 тысяч предложений на «Город идей» поступило от москвичей за два года
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С 2021 года количество отправленных москвичами предложений на «Город идей» превысило 50 тысяч. Самые интересные решения планируют реализовать в мегаполисе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Свыше 30% всех инициатив связаны с благоустройством. Пользователи публикуют идеи о дополнительном освещении, обустройстве парковок и озеленении. Жители хотят видеть в городе больше детских и спортивных площадок.

На втором месте по популярности одновременно оказались предложения по части транспорта и парков. Благодаря идеям москвичей в столице обновляют остановки и развивают инфраструктуру в зонах отдыха. В частности, в этом году работы по благоустройству провели на более 300 площадках и во дворах. Появилось свыше 20 остановок общественного транспорта и новые пешеходные переходы. По предложению горожан состоялось более 30 встреч и мероприятий, в том числе для пенсионеров.

Направить инициативу по развитию Москвы можно в разделе «Предложить идею». Пользователям открыты 12 основных сфер жизни города и 56 тем. К примеру, жители могут инициировать проведение мастер-классов, установку эскалаторов на станциях метро или высадку определенных растений.

В раздел «Предложить идею» на «Городе идей» добавили три новых ответвления в сфере предпринимательства. Они направлены на совершенствование городского проекта «Академия инноваторов».

Благоустройство Москва 2023
31 декабря 2023, 10:01
Праздничную программу подготовили для участников центров московского долголетия
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Праздничная неделя стартует в центрах московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Уютные центры открыты в новогодние каникулы для общения в интеллигентной компании», - уточнил он.

Турнир по настольному теннису в ЦМД «Текстильщики» проведут 3 января в 10:30. Победители получат награды. В этот же день в 15:00 центр московского долголетия «Восточное Измайлово» приглашает на новогодний квартирник послушать песни под баян. В ЦМД «Преображенское» в 16:00 состоится онлайн-экскурсия по Якутии. Поучаствовать в викторине по истории предложили долголетам в центре «Борисовские пруды». Квиз начнется в 16:00.

На праздничном мастер-классе 4 января в ЦМД «Перово-2» в 13:00 пенсионеров научат выпекать имбирные пряники. В ЦМД «Хорошево-Мневники» 4 января в 15:00 участники театрального клуба «Золотой век» представят новогоднюю премьеру спектакля «Вместе встретим Деда Мороза». Совместный просмотр первой части комедии «Елки» пройдет 4 января в 14:30 в ЦМД «Чертаново Южное».

Праздничные мероприятия смогут посетить все желающие от 55 лет бесплатно без предварительной регистрации, кроме 1, 2 и 7 января.

По всей Москве также запланировали провести праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Пенсионеры Новый год Активное долголетие Москва 2023
31 декабря 2023, 09:14
Город превратится в каток. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
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В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Большая часть столичного региона встретила последний день 2023 года слабо положительными температурами, и лишь на юге столицы и на востоке Московской области температура была чуть ниже нуля», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях на улицах будет скользко.

В Москве утром и в первой половине дня столбики термометра покажут отметки 0… 2 градуса, а во второй половине дня начнется понижение температуры.

«Гололедица станет сильной и повсеместной - город превратится в каток», - подчеркнул Леус.

Он отметил, что в центре Москвы это произойдет в 15:00-16:00.

В Гидрометцентре России добавили , что ночью в столице воздух остынет до -13 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в воскресенье в дневные часы температура будет варьироваться от -3…до -6 градусов. Ночью ожидается до -16 градусов.

В Москву в ближайшие дни придут также крепкие морозы. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов на Рождество.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 декабря 2023, 19:42
Случилось предновогоднее чудо. Косатка в «Москвариуме» родила детеныша
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В «Москвариуме» косатка дала потомство. Специалисты назвали это уникальным случаем для страны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В центре океанографии и морской биологии „Москвариум“ случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки», - говорится в сообщении.

Самка появилась на свет весом 150 килограммов и примерно два метра в длину. Косатка Ная вынашивала детеныша полтора года. За ней на протяжении всей беременности следили тренеры и ветеринарные врачи.

Роды проходили 10 часов с осложнениями, но команда «Москвариума» помогла детенышу появиться на свет. Новорожденная косатка сама выплыла на свой первый вдох. Ная приняла своего детеныша.

Зоологи наблюдают за семейством круглые сутки, так как период новорожденности - самый критичный для детенышей китообразных. Необходимо, чтобы наладилось грудное вскармливание, укрепился иммунитет, а Ная восстановилась после непростых родов.

Тем временем в Московском зоопарке родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями.

Животные Москва 2023

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