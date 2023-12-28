Горожанам перечислили самые популярные функции приложения «Московский транспорт»

«Приложение „Московский транспорт“ скачали уже более 6,5 миллиона раз, каждый день им пользуются больше 800 тысяч человек», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что в этом году сервис оснастили новыми функциями и поменяли оформление. Теперь пользователи смогут следить за маршрутами электросудов, общаться с чат-ботом Александрой, бронировать каршеринговые машины всех операторов.

Приложение позволяет привязать и пополнять карту «Тройка», подключаться к оплате проезда по биометрии, а также заказать и оплачивать поездку сервиса «По пути».

В 2023 году жители и гости столицы с помощью приложения чаще всего интересовались, когда приедет нужный транспорт, а также расписанием. Кроме того, среди пользователей особо востребованными оказались такие инструменты, как построение маршрутов, активация зарядки для электромобилей и пополнение карты «Тройка».

В преддверии праздника в Москве также выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже.