Городской вокзал Петровско-Разумовская начали возводить на севере Москвы
На севере Москвы началось строительство городского вокзала Петровско-Разумовская. Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На данный момент завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1», - уточнил он.
По словам мэра, после открытия вокзала транспортная ситуация станет лучше для 190 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.
Глава города добавил, что в перспективе планируется, что вокзал будет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут с комфортом пересаживаться, не доезжая до центра мегаполиса.
Все московские автовокзалы также оснастили единой системой навигации. Теперь будет удобнее добираться до станций и ориентироваться на них.