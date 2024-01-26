Городской вокзал Петровско-Разумовская начали возводить на севере Москвы

Читайте нас в:

«На данный момент завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1», - уточнил он.

По словам мэра, после открытия вокзала транспортная ситуация станет лучше для 190 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино.

Глава города добавил, что в перспективе планируется, что вокзал будет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут с комфортом пересаживаться, не доезжая до центра мегаполиса.

Все московские автовокзалы также оснастили единой системой навигации. Теперь будет удобнее добираться до станций и ориентироваться на них.