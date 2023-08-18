Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды столичные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Специалисты также примут меры по защите зданий, транспорта, торговых объектов и строящихся сооружений от порывов ветра. Особое внимание уделят функционированию систем жизнеобеспечения.
Жителям Москвы рекомендовали быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними. Водителям рекомендовали быть особенно осторожными на дорогах.
Ранее новые коммунальные машины закупили для ремонта теплосетей в Красногорске.
По его словам, коммунальщики начали проверку систем водоотведения. Они очистят водоприемные решетки, дренажные системы, ливнестоки и колодцы. Бригады ГУП «Мосводосток» с техникой, предназначенной для откачивания воды, разместят в местах возможного скопления воды.