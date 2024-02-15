15 февраля 2024, 10:37

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве

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Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, который начался ночью и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться весь день. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

В приоритете коммунальщиков - очистка пешеходных дорожек, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, входам в метро, МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального и потребительского значения.

Водителям порекомендовали воздержаться от использования личного автотранспорта или, если это неизбежно, быть предельно внимательными на дорогах, строго придерживаться установленных ограничений скорости и дистанции, проявлять понимание к деятельности коммунальных служб и не мешать движению спецтехники.

Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг. Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта.


«В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники», - отметили в пресс-службе.

В 6:00 состоялась тщательная механическая очистка дорог и тротуаров и их противогололедная обработка. Эти действия будут повторять в течение всего дня.

ЖКХ Дороги Снегопад Москва
15 февраля 2024, 11:19
«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом территорию комплекса «Солнце Москвы»
РИА «Новости»
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Технические специалисты «МегаФона» установили новое инфраструктурное оборудование на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» в историческом центре столицы. Теперь абоненты смогут оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом даже на 140-метровой высоте крупнейшего в Европе колеса обозрения.

Аттракцион открылся в сентябре 2022 года и стал для москвичей и гостей столицы одним из любимых мест отдыха. По данным «МегаФона», в январе 2024 года мобильный трафик на территории «Солнца Москвы» вырос на 76% по сравнению с первым месяцем 2023-го. Связисты учли эту статистику и запустили современный телеком-объект, поддерживающий диапазон LTE-1800, чтобы обеспечить пользователей качественной связью в центре притяжения парка ВДНХ.

Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Раньше посетители аттракциона лишались связи при подъеме на высоту и не могли ответить на срочные звонки или сообщения, пока не спустятся. Благодаря апгрейду сети и мобильному интернету со скоростью до 195 мегабит в секунду пользователи получили возможность не только разговаривать по телефону, но и мгновенно делиться фотографиями, видеозаписями и вести прямые трансляции панорамы Москвы даже с верхней точки колеса обозрения.

С момента открытия «Солнца Москвы» территорию комплекса посетили более восьми миллионов абонентов «МегаФона», один миллион из них - только в январе и феврале 2024 года.

«Площадка стала важной частью мегаполиса, ни на секунду не перестающего меняться в лучшую сторону. Мы поддерживаем этот тренд, поэтому добавили городу новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Солнце Москвы» - крупнейшее в Европе колесо обозрения. На нем разместили 30 закрытых кабин, часть из которых оснастили прозрачными люками. Из одной из кабин можно увидеть панораму города с обзором на 50 километров. На территории аттракциона также находятся семейные площадки, игровой центр с боулингом, парк и гастрономический кластер, включающий кафе, рестораны и фудкорт.

Интернет МегаФон Технологии Москва
15 февраля 2024, 11:13
Такси в Москве подорожало больше чем в 3 раза из-за снегопада
РИА «Новости»
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Стоимость поездки на такси в Москве выросла более чем втрое из-за сильного снегопада. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды», - сообщили в приложении Яндекс.Go.

На стоимость такси также влияли образовавшиеся пробки, цена вырастала из-за продолжительности поездки.

Индикатор спроса в 8:30 утра показывал максимальные значения. Поездка в 35-40 минут обошлась бы не менее чем в 2000 рублей, причем в некоторых случаях цена достигала 2700 рублей вместо привычных 700-800 рублей. Цены на более короткие маршруты, до 10-15 минут, также увеличились втрое - от 800 до 1000 рублей вместо 250-300 рублей. Поездки из области в столицу стоили почти 4000 рублей.

На некоторых маршрутах цены на такси возросли в 4-5 раз, а время в пути увеличилось вдвое по сравнению с обычной продолжительностью поездки.

Из-за снегопада москвичам посоветовали в четверг пересесть на городской транспорт. В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в столице выпадет от семи до 12 миллиметров снега.

Такси Машины Снегопад Москва
14 февраля 2024, 19:56
Применяющий аддитивные технологии резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил производство почти на четверть
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Компания «Аддитивный инжиниринг», владеющая статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», повысила объем продукции на 23% в 2023 году. Предприятие нарастило производство благодаря расширению парка промышленных 3D-принтеров и внедрению новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности.

«О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 года предприятие произвело продукции на 118 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил Овчинский.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежемесячно свыше 20 тысяч шаблонов для элайнеров. Так называются съемные ортодонтические аппараты, которые используют в стоматологии для коррекции положения зубов. Шаблоны изготавливают с помощью промышленного 3D-принтера, приобретенного в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 году.

«Компания является резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ с 2020 года. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 году резидент закупил пять новых промышленных систем», - рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в качестве материальной основы для аддитивных технологий на производстве используют фотополимерную смолу, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Расширение парка оборудования и рост количества коммерческих заказов позволили компании выпустить более пяти тысяч различных инженерных деталей в 2023 году, добавил Дегтев.

В прошлом году компания закупила 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати. Благодаря этому резидент особой экономической зоны столицы выпустил в два раза больше сложных деталей - заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, - чем в 2022-м.

Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж, сообщил гендиректор компании Ашхен Овсепян. По его словам, повышенным спросом пользуется печать компонентов и деталей к зарубежному и российскому оборудованию, автомобилям и технике.

В сравнении с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, отметил Овсепян. Компоненты печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что повышает прочность, указал генеральный директор компании.

«Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», - обратил внимание Овсепян.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны расположены на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь превышает 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет признают лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Промышленность Москва
14 февраля 2024, 19:03
Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности
РИА «Новости»
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В четверг в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. Высота снежных заносов может достичь рекордных значений, которые в последний раз фиксировали 68 лет назад, в 1956-м. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, Центральная Россия в этот день окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой снежные облака. В Москве выпадет от семи до 10 миллиметров осадков. Сугробы, высота которых сейчас на ВДНХ достигла 50 сантиметров, вырастут до 60 сантиметров, до рекордных показателей 1956 года.

Наиболее интенсивным снегопад будет в утренние часы.

«На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов», - предупредил синоптик.

Тишковец добавил, что воздух в четверг будет морозный. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12, на 3-5 градусов ниже нормы.

В пятницу снегопад продолжится, но его интенсивность снизится. Выпадет 2-3 миллиметра осадков. Температура ночью составит от -8 до -11 градусов, днем - от -4 до -7.

В выходные температура стремительно поднимется до нуля. Однако продержится потепление недолго , морозы вернутся в столицу уже в понедельник.

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