Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве

Технические специалисты «МегаФона» установили новое инфраструктурное оборудование на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» в историческом центре столицы. Теперь абоненты смогут оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом даже на 140-метровой высоте крупнейшего в Европе колеса обозрения.

Аттракцион открылся в сентябре 2022 года и стал для москвичей и гостей столицы одним из любимых мест отдыха. По данным «МегаФона», в январе 2024 года мобильный трафик на территории «Солнца Москвы» вырос на 76% по сравнению с первым месяцем 2023-го. Связисты учли эту статистику и запустили современный телеком-объект, поддерживающий диапазон LTE-1800, чтобы обеспечить пользователей качественной связью в центре притяжения парка ВДНХ.

Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Раньше посетители аттракциона лишались связи при подъеме на высоту и не могли ответить на срочные звонки или сообщения, пока не спустятся. Благодаря апгрейду сети и мобильному интернету со скоростью до 195 мегабит в секунду пользователи получили возможность не только разговаривать по телефону, но и мгновенно делиться фотографиями, видеозаписями и вести прямые трансляции панорамы Москвы даже с верхней точки колеса обозрения.

С момента открытия «Солнца Москвы» территорию комплекса посетили более восьми миллионов абонентов «МегаФона», один миллион из них - только в январе и феврале 2024 года.

«Площадка стала важной частью мегаполиса, ни на секунду не перестающего меняться в лучшую сторону. Мы поддерживаем этот тренд, поэтому добавили городу новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Солнце Москвы» - крупнейшее в Европе колесо обозрения. На нем разместили 30 закрытых кабин, часть из которых оснастили прозрачными люками. Из одной из кабин можно увидеть панораму города с обзором на 50 километров. На территории аттракциона также находятся семейные площадки, игровой центр с боулингом, парк и гастрономический кластер, включающий кафе, рестораны и фудкорт.