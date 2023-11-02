Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в выходные
На этих выходных, с 3 по 6 ноября, городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - подчеркнул он.
Бирюков добавил, что на службу заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.
Кроме этого, в городе установят особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности. Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов.
В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация».