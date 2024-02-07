Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада, который продолжится до конца дня. В уборке задействуют коммунальную технику, а также средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к важным инфраструктурным объектам - остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.
«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке», - отметил заммэра.
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице 7 февраля. Из-за сильных порывов ветра и возможной метели горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улице, не находиться под деревьями и припарковывать автомобили на безопасном расстоянии от них.
Автомобилистов попросили по возможности избегать поездок на личном транспорте и проявлять особую осторожность на дорогах, соблюдая скоростной режим и дистанцию.