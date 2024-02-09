09 февраля 2024, 09:01

Город выставит на торги участок для строительства ТЦ в Новой Москве

Freepik
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Власти планируют через аукцион сдать в аренду земельный участок в Новой Москве. Победитель сможет возвести на нем торговый центр, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Для инвесторов возведение такой недвижимости - отличная возможность для развития бизнеса», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что на торги по аренде выставят земельный участок площадью 0,1 гектара. Там предпринимателям предложат построить магазин почти в 318 «квадратов». Земля под аренду находится в поселении Вороновское в деревне Косовке около Калужского шоссе.

Инвестор подпишет договор с городом на аренду участка на два с половиной года. В первый год съемщику нужно будет согласовать строительство, еще через девять месяцев - завершить начальный этап работ, в том числе заложить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части.

Достроив ТЦ, инвестор сможет стать собственником здания и выкупить земельный участок по исключительному праву.

Москва также проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Аукционы ТиНАО Москва
09 февраля 2024, 08:39
Москвичам пообещали облачную и морозную погоду в пятницу
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Рабочая неделя в Москве завершится морозной и облачной погодой. Столбики термометра опустятся до -11 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков», - уточнила она.

Метеоролог добавила, что в столице в дневное время суток ожидается -9…-11 градусов. Ночью похолодает до -22…-24 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. В ночные часы воздух остынет до -21 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 741 миллиметра ртутного столба.

Резкое понижение температур произошло из-за затока холодного арктического воздуха , проходящего через северо-запад страны. Ночью и днем будет на 7–10 градусов холоднее обычного для этого времени года.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 19:45
Систему защиты для повышения долговечности очистных сооружений создали в Москве
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Инженеры московской компании АСОКА разработали специальные защитные панели для облицовки очистных систем, позволяющие продлить срок службы объекта до 50 лет. Они исключают контакт с агрессивной средой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Размещение производств в столице дает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и широкому пулу мер поддержки, напомнил Овчинский. По его словам, комфортные условия для ведения бизнеса позволяют наращивать объемы производства товаров и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные решения.

«Например, производитель материалов для защиты строительных конструкций разработал новое решение, с помощью которого срок службы очистных сооружений может быть увеличен на срок от 10 до 50 лет», - подчеркнул Овчинский.

В 2022–2023 годах прототипы комплексного решения успешно применили в двух проектах в Санкт-Петербурге для оценки их пригодности. Новинка станет доступна заказчикам в марте текущего года. Компания совместно с партнерами планирует реализовать до шести проектов в 2024 году, а в будущем - еще около 15.

Производитель намерен занять не менее 30% доли рынка в этом сегменте к концу 2025 года, опираясь на техническую команду профессионалов и многолетний опыт работы с передовыми технологиями, сообщил генеральный директор компании Рене Кароли.

«Кроме того, в 2026 году мы запланировали нарастить производственные мощности за счет частичной автоматизации процессов. Этот шаг позволит увеличить объем производства до 400%», - добавил он.

Москва - город с развитым производством. В мегаполисе работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают до 50 средних и крупных компаний, а также порядка 100 малых. Они выпускают одежду, косметику, обувь, лекарства и другие товары.

Для малых, средних и крупных предприятий в Москве создали комфортные условия. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва
08 февраля 2024, 18:59
Два дома по программе реновации построят на севере Москвы
РИА «Новости»
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В рамках программы реновации в Москве построят два жилых дома на улице Авангардная. Их совокупная площадь составит 126,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Дома построят по адресу: улица Авангардная, земельные участки 6/1 и 6/2. Вокруг них озеленят территорию, построят детские площадки и зоны для отдыха, а также проложат удобные дороги.

«Новые дома станут дополнением городской среды, которая складывается в обновляемом Головинском районе», - отметила Княжевская.

Почти 430 зданий по реновации уже начали проектировать и строить в столице. Благодаря программе более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в новостройки переедут жители тысячи ветхих домов.

Реновация в Москве Москва
08 февраля 2024, 18:43
«Венчурная академия» научит москвичей инвестировать в стартапы
Freepik
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Жители Москвы смогут пройти обучение по инвестированию в стартапы в «Венчурной академии». Подать заявку на участие можно до 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Московский инновационный кластер представил образовательную программу «Венчурная академия» для начинающих предпринимателей и инвесторов со всей страны. Занятия проведут как в онлайн формате, так и очно. Во время обучения слушатели смогут организовать совместные сделки.

Прошедших успешно отбор участников пригласят на три образовательных модуля: «Управление капиталом», «Венчурная аналитика» и «Венчурная сделка». По окончании каждого курса необходимо будет сдать тест на проверку полученных знаний. В завершении обучения участники выберут стартап для инвестирования.

Выпускники прошлых потоков вложили более 300 миллионов рублей в свыше чем 50 технологических российских проектов.

В Москве также начался прием заявок на двухмесячную обучающую программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Курс даст 100 бизнесменам возможность сотрудничать с экспертами из различных областей бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва

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