Город превратится в каток. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

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«Большая часть столичного региона встретила последний день 2023 года слабо положительными температурами, и лишь на юге столицы и на востоке Московской области температура была чуть ниже нуля», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях на улицах будет скользко.

В Москве утром и в первой половине дня столбики термометра покажут отметки 0…+2 градуса, а во второй половине дня начнется понижение температуры.

«Гололедица станет сильной и повсеместной - город превратится в каток», - подчеркнул Леус.

Он отметил, что в центре Москвы это произойдет в 15:00-16:00.

В Гидрометцентре России добавили , что ночью в столице воздух остынет до -13 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в воскресенье в дневные часы температура будет варьироваться от -3…до -6 градусов. Ночью ожидается до -16 градусов.

В Москву в ближайшие дни придут также крепкие морозы. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов на Рождество.