Голосование о судьбе цирка на проспекте Вернадского началось в Москве
Жители Москвы смогут высказать мнение о дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского с помощью голосования, которое началось на сайте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.
По мнению мэра Сергея Собянина, старое здание полностью исчерпало свой ресурс и не отвечает современным требованиям комфорта. Его невозможно трансформировать так, чтобы ставить высокотехнологичные представления, добавил градоначальник.
Он задал москвичам два вопроса: быть или не быть новому Большому цирку и где он будет располагаться - на привычном месте в районе станции метро «Университет» или на новом.
Голосование уже началось.
Ранее в столице объявили о планах снести бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате и возвести на его месте новое.