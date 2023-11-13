Годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно
С начала года в Москве построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Таким образом годовой план в столице выполнили досрочно, подчеркнул мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе», - написал он.
Кроме этого, после реконструкции открыли и развязку МКАД с Липецким шоссе. В ближайшие годы планируют построить еще 265 километров дорог.
Ранее стало известно, что также новые улицы протянутся от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Все они расположатся у железнодорожной станции Санино.