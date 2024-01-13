Главный российский физик-почвовед Иван Судницын умер в Москве

По информации издания, ученый жил один в собственной квартире в доме, расположенном на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. С Судницыным по несколько раз в день созванивалась его 67-летняя племянница, она же и ухаживала за ним. В последний раз ученый ответил на звонок около 16:00 12 января, потом с ним связь оборвалась. Родственница начала переживать и поехала к дяде домой.

Открыв своим ключом входную дверь, племянница увидела профессора лежащим на полу - он был без сознания, но еще жив. В квартире сильно пахло газом. Предположительно, он отравился продуктами горения.

Прибывшие на место медики забрали Ивана Судницына в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.