26 января 2024, 13:52

Главному фасаду бывшей аптеки Феррейна в Москве вернули исторический цвет

Global Look Press
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В Москве отреставрировали главный фасад здания бывшей аптеки Феррейна. Специалисты вернули главному фасаду исторический светло-песчаный цвет благодаря современным технологиям, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Облик здания на Никольской улице сложился в XIX веке. В начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка», - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На первом этапе рабочие отреставрировали четыре скульптуры богини здоровья Гигиеи впервые за 120 лет. Их вернули на фасад еще в 2021 году.

Также рабочие отремонтировали цоколь здания. Они очистили гранитную облицовку от отложений восстановили шовное заполнение покрасили стальной козырек над парадным входом и обновили окна.

Ранее столичные реставраторы обновили 22 скульптуры на здании Российской государственной библиотеки.

Реставрация Москва
26 января 2024, 14:04
После прохладных выходных Москву накроет оттепель
РИА «Новости»
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В столице ближайшие дни будут прохладными с температурой до минус пяти градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается потепление до +2 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу и воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут отметки около -10 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов. При этом ни ветра, ни осадков почти не прогнозируется.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов. В ночь на вторник ожидается -4…-1 градус, днем температура будет варьироваться от 0 до 2 градусов. В среду незначительно похолодает, но все равно будет от -5 до 0 градусов, а в четверг - опять оттепель, отметил Вильфанд.

Он добавил, что за последние 30 лет период с конца января по начало февраля принято считать самым холодным.

«На это указывают осредненные данные. Но в этом году погода в этот период, наоборот, будет очень теплая», - сказал метеоролог.

Высота сугробов в Москве обновила рекорд этой зимы. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров.

В столице ближайшие дни будут прохладными с температурой до минус пяти градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается потепление до 2 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
26 января 2024, 13:16
Высота сугробов в Москве обновила рекорд этой зимы
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Москву вновь завалило снегом. За прошедшие сутки высота сугробов перешагнула рекордную для этой зимы отметку в полметра, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Теперь 26 января 2024 года, вместе с 26 января 2022 года, делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», - отметил он.

Леус уточнил, что в пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров, что стало самым высоким показателем с начала этой зимы. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

Синоптик добавил, что такие значения превышают полторы климатических нормы. Для 26 января нормой считаются сугробы в 30 сантиметров.

На других московских метеостанциях меньше всего снега зафиксировали на Балчуге - 44 сантиметра, а в Тушине снежный покров достиг 55 сантиметров.

В Подмосковье самые высокие сугробы в Волоколамске - ровно полметра.

Рабочая неделя в Москве завершится незначительным похолоданием и слабыми осадками. Столбики термометра 26 января не опустятся ниже минус трех градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
26 января 2024, 13:11
Автосалон у станции МЦК Зорге расширят почти на треть
Freepik
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В Москве реконструируют два корпуса автосалона и построят здание для обслуживания автомобилей возле станции МЦК Зорге. Об этом рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас на участке площадью 1,1 гектара находится дилерский центр, в состав которого входят два корпуса с зонами технического обслуживания автомашин и мотоциклов», - уточнила она.

По ее словам, рядом построят еще один корпус площадью 7,5 тысячи квадратных метров, а все здания соединят между собой. Таким образом, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи «квадратов».

Ранее стало известно, что на территории Рублево-Архангельского на западе Москвы появится центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей. Его площадь составит 21 тысячу квадратных метров.

Строительство Москва
26 января 2024, 10:46
Лефортовский тоннель отремонтируют в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начались ремонтные работы в Лефортовском тоннельном комплексе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале», - уточнил он.

По словам заммэра, в Москве особое внимание уделяют содержанию мостовых сооружений, которые проходят регулярные обследования.

Ремонт с поэтапным перекрытием по одной полосе будут проводить по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Рабочие заменят старое облицовочное покрытие стен на новое типа «фронтон», обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

Ранее в Москве начали капитальный ремонт здания Российской академии наук. Работы планируют завершить в следующем году.

Дороги Ремонтные работы Петр Бирюков Москва

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