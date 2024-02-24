Главархив Москвы представил материалы об истории ансамбля Александрова

В Главархиве хранятся мемуары первого директора творческого коллектива Михаила Шульмана, книги, повествующие о создателях ансамбля, а также газетные вырезки и статьи о выступлениях музыкантов по всему миру.

Автором идеи создания музыкально-хореографического ансамбля был дирижер, хормейстер и профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского Александр Александров.

Артисты впервые выступили в Центральном доме Красной армии 12 октября 1928 года. В феврале 1933 года ансамбль дебютировал в Государственном академическом Большом театре СССР перед руководителями страны. После выступления Александр Александров пообщался с Иосифом Сталиным о дальнейшей творческой деятельности коллектива.

Спустя два года ансамблю вручили орден Красного Знамени и переименовали в «Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР».

Музеи Москвы к 23 Февраля также организовали выставки, посвященные времени Великой Отечественной войны. Гостям представили личные и официальные письма, детские рисунки и фотографии.