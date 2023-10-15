Главархив Москвы открыл онлайн-выставку в честь Дня отца

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Выставка основана на документах из личных фондов, а посмотреть ее можно в онлайн-музее «Москва - с заботой об истории» в зале «1950–2000 годы» в разделе «Медиатека».

Экспозиция «Достойны отцов» отражает отношения между мужчинами и их детьми и тесную связь отдельных судеб с событиями истории страны. Зрители увидят фотоснимки из семейных альбомов, научные монографии и авторские рукописи и многое другое.

Героями выставки стали выдающиеся отцы и их дети. В их числе - фотограф Петр Павлов, его сын Борис, художник, агроном и поэт, и внук Олег, искусствовед и живописец, и другие известные личности.

Ведущую роль в онлайн-мероприятии занимают памятные семейные предметы: письма и фотографии участников Великой Отечественной войны, переданные их детьми в Главархив столицы в рамках акции «Москва - с заботой об истории».

На выставке представят документы политрука комиссара стрелкового батальона Льва Вексельмана, командира дивизии полковника Федора Леонова, слесаря, филолога, телеграфиста старшего сержанта Алексея Марусича и других защитников Отечества.

В коллекции Главархива есть электронное издание «Слово об отце» с рассказами и стихотворениями школьников России. Во вкладке «Фотолетопись Москвы» можно посмотреть альбом «Отцы», где представлены снимки известных отцов и семейные фото горожан.

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