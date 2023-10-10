Гидроизоляцию заменят на Горбатом мосту в Москве

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На мосту начали проводить работы по замене более чем 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции.

Ранее строители демонтировали покрытие мостового перехода и подстилающие слои из песка и пескобетона, которые находились поверх гидроизоляции. Они отремонтировали основание моста и подготовили покрытие для обновления системы и защитного слоя.

Параллельно специалисты работали над восстановлением белокаменной облицовки стен и свода арки, заменой деревянных ограждений и реставрацией металлических фонарей. Они обновили бетонное основание и белокаменные отбойников, установили элементы освещения и восстановили ранее демонтированные гранитные ступени.

Капитальный ремонт моста имени 1905 года стал необходим из-за частичного разрушения исторической белокаменной облицовки, утраты гранитной брусчатки, старения деревянных ограждений и повреждений декоративных фонарей. Для разработки проекта специалисты изучили архивные материалы и особенности сооружения.

Мост имени 1905 года, известный как Горбатый мост, признали объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в середине XVIII века. Последний раз реставрацию моста проводили в 1980 году.

Ранее павильон «Узбекистан» на ВДНХ открыли в Москве после реставрации.