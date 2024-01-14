Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

«Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Тащин.

Он рассказал, что почти до середины 90-х он посещал тренировки по футболу в спортшколе «Динамо». Однако на месте манежа открыли вещевой рынок, и занятия для него закончилась.

В наше время шестилетний сын Тащина занимается в футбольной школе со всеми условиями для совершенствования навыков игры, включая манежи, экипировку и профессиональных тренеров. Генпродюсер уверен, что это заслуга сильного лидера - такого, как Путин.

«Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает», - добавил Тащин.

Хоккеист Гуськов также поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024. Спортсмен назвал его многолетним лидером России, который уверенно действует во благо своего государства.