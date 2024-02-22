Газовщики провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества

Снижение лимита по льготной ипотеке значительно уменьшило число подходящих под условия квартир в Москве. Об этом сообщило РИА «Недвижимость».

В декабре 2023 года российские власти увеличили минимальный первоначальный взнос для участников программы льготной ипотеки с 20% до 30%, установив лимит максимальной суммы кредита в размере шести миллионов рублей.

Чтобы соответствовать условиям льготной ипотеки, жилье должно быть оформлено как квартира, а не апартаменты. Покупка должна осуществляться от юридического лица-застройщика по договору долевого участия или купли-продажи, а покупатель обязан быть гражданином России.

С новыми ограничениями по стоимости - не более 8,57 миллионов рублей, включающими в себя ипотечный кредит в шесть миллионов плюс первоначальный взнос 30%, - требованиям удовлетворяют лишь около 6% объявлений в пределах Москвы, отметила Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой».

По данным bnMAP.pro, на начало февраля в Москве доступно менее 2,5 тысячи подходящих объектов из более чем 40 тысяч предложений на рынке. Большинство квартир находится в комплексах стандартного и комфорт-класса и располагается за пределами МКАД или в спальных районах у него.

Эти лоты по большей части представляют собой студии площадью до 22-24 квадратных метров. Например, доступна студия площадью 23,6 квадратных метра за 8,7 миллиона рублей в жилом комплексе в районе Отрадное, который сдадут в 2025 году.

Однокомнатные квартиры можно найти только в некоторых районах, таких как Южное Бутово или Зеленоград, и такие предложения быстро исчезают с рынка.

В Новой Москве выбор предложений шире, примерно треть из них подходит под ценовые ограничения, это около 7,2 тысячи объектов. Здесь даже можно найти двухкомнатные квартиры достаточно большой площади.

На вторичном рынке за сумму, доступную по льготной ипотеке, также можно найти студии или однокомнатные квартиры, но потребуется более тщательный поиск.

Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести. Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов.