Газопроводы Москвы за десятилетие оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорными устройствами

Новые запорные устройства позволили расширить зону дистанционного управления газовыми сетями, что повысило безопасность газового хозяйства.

До этого, чтобы перекрыть газопровод, отправляли бригаду специалистов. Также тратили время на логистику и разрытие подземных коммуникаций, а для закрытия газопровода высокого давления необходимо было около двух часов непрерывно поворачивать механизм перекрытия. Теперь один сотрудник центральной диспетчерской управляет автоматизированной системой. На закрытие новых кранов с электрическим приводом в дистанционном режиме уходит не более полторы минуты в случае аварии и во время профилактических работ.

Маневренность газораспределительной системы столицы позволяет менять запорные системы, не отключая потребителей от газа. Работы проводят даже зимой. Установку нового кранового узла контролирует диспетчер. Качество стыков и их герметичность проверяет мобильная лаборатория. Весь процесс работ занимает около 12 часов.

В центре Москвы также проводят реконструкцию Голутвинского газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.