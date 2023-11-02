Газопровод в районах Щукино и Сокол реконструируют в Москве

Читайте нас в:

«Столичные газовики начали работы по замене морально устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые. Обновленный газопровод будет питать жилой сектор, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия районов Сокол и Щукино», - подчеркнули в Мосгазе.

Реконструкцию проведут в несколько этапов с применением современных технологий и материалов. В рамках первого из них специалисты приступили к прокладке полиэтиленового газопровода.

В компании подчеркнули, что реконструкцию газовых сетей низкого давления проведут без отключения потребителей.

Ранее стало известно, что еще 40 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по губернаторской программе.