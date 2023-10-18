Футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках планируют реконструировать

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«Футбольный центр академии „Спартака“ выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место, что, я думаю, интересно заниматься. Так что, надеюсь, после реализации этого проекта здесь будет один из лучших футбольных центров нашей страны», - подчеркнул он.

Собянин рассказал, что там появятся новые поля и стадион, а также откроют бассейн для спортсменов. Кроме этого, на территории обустроят четыре теннисных корта, а также крытый манеж с игровыми залами и тренажерами.

Алекперов заключил, что проект готов и ждет одобрения для реализации в сжатые сроки.

Ранее в Химках после капитального ремонта открыли спортивный комплекс «Юность».

Специалисты обновили систему коммуникаций, облицевали фасад, заменили входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату.