Фотовыставку конкурса «Планета Москва» открыли в столице

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«Конкурс собрал 292 участников со всей России, в нем участвовало более 1700 фоторабот, на каждой из которых запечатлена совершенно разная столица», - отметил он.

В этом году участники прислали работы из разных городов и регионов России, включая Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск и Норильск.

Конкурс проводили в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».

Выставка работ финалистов будет проходить в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6.

Ранее плакат известного авангардиста выставили на торги в Москве за 2,5 миллиона рублей.