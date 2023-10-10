Фотовыставку конкурса «Планета Москва» открыли в столице
Фотовыставка финалистов Х юбилейного конкурса городской фотографии «Планета Москва» открылась на площадке ГБУ «Мосстройинформ». Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Конкурс собрал 292 участников со всей России, в нем участвовало более 1700 фоторабот, на каждой из которых запечатлена совершенно разная столица», - отметил он.
В этом году участники прислали работы из разных городов и регионов России, включая Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск и Норильск.
Конкурс проводили в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».
Выставка работ финалистов будет проходить в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6.
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