Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на автовокзалах Москвы

Жители и гости столицы увидят на фотографиях не только городские пейзажи, но и различные достопримечательности, астрономические явления. Снимки сделали во время ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна».

«Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро - „Многонациональная Россия“ и „Россия в лицах“. Благодарим коллег за совместную работу», - сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

Скоро в столице откроется экспозиция «Медицина пушкинской поры» , посетителей которой познакомят с редкими научными трудами, инструментами и портретами первой половины XIX века.