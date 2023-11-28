Форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве

«Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов», - добавила она.

Участниками деловой программы станут свыше 200 спикеров. Среди них - руководители профильных ассоциаций, создатели брендов, производители, оптовые покупатели. На саммите поднимут вопросы о перспективных направлениях для международного сотрудничества, развитии бизнеса, применении современных технологий и сохранении культурного наследия в области моды.

В «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» откроют B2B-шоурум. Там 130 брендов из 20 стран представят авторские коллекции одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. В шоуруме будут участвовать компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

Саммит посетит основатель известного аргентино-бельгийского бренда Хуан Эрнандес Даэлс. По его словам, благодаря мероприятию удастся получить бесценный опыт и пообщаться с работниками индустрии моды из 60 стран.

За девять месяцев этого года молодые дизайнеры из Москвы сумели продать на городских маркетах более 20 тысяч своих товаров. Их общий доход составил 27,8 миллиона рублей.