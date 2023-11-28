28 ноября 2023, 12:35

Форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве

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В Москве начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit. На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов», - добавила она.

Участниками деловой программы станут свыше 200 спикеров. Среди них - руководители профильных ассоциаций, создатели брендов, производители, оптовые покупатели. На саммите поднимут вопросы о перспективных направлениях для международного сотрудничества, развитии бизнеса, применении современных технологий и сохранении культурного наследия в области моды.

В «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» откроют B2B-шоурум. Там 130 брендов из 20 стран представят авторские коллекции одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. В шоуруме будут участвовать компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

Саммит посетит основатель известного аргентино-бельгийского бренда Хуан Эрнандес Даэлс. По его словам, благодаря мероприятию удастся получить бесценный опыт и пообщаться с работниками индустрии моды из 60 стран.

За девять месяцев этого года молодые дизайнеры из Москвы сумели продать на городских маркетах более 20 тысяч своих товаров. Их общий доход составил 27,8 миллиона рублей.

Мода Фестивали Москва 2023
28 ноября 2023, 13:12
Сотрудников инженерных компаний привлекли к уборке снега в Москве
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К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы — 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега, до конца недели осадки продолжатся», - пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные команды находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы немедленно откликнуться на возможные ЧП. Кроме того, в Новой Москве и на МКАД стали дежурить тягачи, чтобы при необходимости оказать помощь водителям грузового транспорта.

В центре внимания коммунальщиков - зоны с высокой проходимостью людей, такие как метро, МЦК, остановки общественного транспорта, социальные объекты. Улицы без остановки очищают с помощи специальной техники и осуществляют противогололедную обработку.

Ранее москвичам пообещали морозы в ночь на среду. Столбик термометра опустится почти до минус 20 градусов К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы - 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

ЖКХ Москва 2023 Погода в Москве Петр Бирюков
28 ноября 2023, 12:33
Москвичам пообещали морозы в ночь на среду
РИА «Новости»
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В Москве воцарилась нестабильная погода. В ночь на среду, 29 ноября, в столице ожидаются сильные морозы. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист Метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова.

Так, в течение дня в понедельник, 27 ноября, температура почти поднялась до отметки в 3 градуса, однако к утру 28-го снизилась до минус 3-5 градусов.

«В ночь на 29 ноября температура понизится до -14…-17 градусов», - уточнила Позднякова.

Однако, по ее словам, к утру 29 ноября в столице потеплеет до 0 градусов. Днем же снова похолодает до -5 градусов.

Метеоролог предупредила, что такие перепады температур могут отрицательно сказаться на здоровье некоторых москвичей.

«Столь значительные перепады температура воздуха неблагоприятны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы», - добавила она.

Во вторник, 28 ноября, дневная оттепель уже растопила несколько сантиметров снега в Москве.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
28 ноября 2023, 12:13
Оттепель растопила несколько сантиметров снега в Москве
РИА «Новости»
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Снежный покров меняется разнонаправленно в разных районах Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, теплая погода в Москве привела к уменьшению снежного слоя на два сантиметра после ночного снегопада в понедельник. Столбик термометра показал плюс три градуса тепла.

«В Москве мощная дневная оттепель, почти до 3 градусов, съела от выпавшего в ночь на понедельник снега два сантиметра» - уточнил Леус.

Теперь на центральной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, толщина снега составила 19 сантиметров, в три раза превысив обычные показатели для этого времени года. В других районах столицы значения колебались от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров в районе МГУ.

Ранее дополнительные бригады рабочих вышли на улицы Москвы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
28 ноября 2023, 11:00
Площадку проекта «Питомцы в Москве» отметили национальной премией
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Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак, трибуны на 170 зрителей, а также необходимую для хозяев инфраструктуру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе - один из самых больших и удобных в стране», - уточнила она.

Кинологическое пространство в 1,33 гектара расположено на Кольской улице неподалеку от парка «Яуза». Его открыли в сентябре этого года. Для авторов проекта в приоритете было создать новую инфраструктуру для выгула, которая подойдет всем горожанам.

Проект «Питомцы в Москве» начали реализовывать в 2021 году по программе «Мой район». Создавая новые площадки, проектировщики учитывают эстетичность, комфорт. Специалисты используют для строительства качественные и экологичные материалы, обустраивают функциональные зоны для выгула, игр и тренировок. Отдельно возводят места для отдыха со скамейками и навесами. Благодаря проекту в 46 столичных районах появились 59 современных пространств для выгула питомцев. Некоторые построили на месте пустырей.

В столице также реализовали 20 из 22 идей, которые выбрали по итогам проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» в начале года. В результате усовершенствовали 26 площадок для собак.

Благоустройство Собаки Животные Москва 2023

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