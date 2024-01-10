Формирование нового дорожного каркаса Москвы завершат в 2024 году

«Успешно завершен ряд мегапроектов, среди которых новая хордовая магистраль - Московский скоростной диаметр в пределах МКАДа», - отметил он.

Глава города добавил, что основной участок МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». В 2023 году открыли трассу в шесть полос длиной примерно пять километров. Она начинается в районе станции метро «Лухмановская», пересекает улицы Покровскую, Сочинскую, Маресьева, проходит вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магистралью Москва - Казань.

В этом году планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы. Достроят Южную рокаду. Трасса, протяженность которой составит 40 километров, будет проходить от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

Собянин уточнил, что сейчас Южная рокада готова практически на 90%. Специалисты проводят работы на четырех участках. В этом году также свяжут южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а после - с новой магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Закончится масштабная реконструкция развязок на МКАД. Достроят часть магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» до трассы «Середнево - Марьино - Десна».

Всего в 2024 году построят 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

На Московской кольцевой автодороге ранее установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди.