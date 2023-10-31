Фонтаны в Москве подготовили к зиме

«Вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», - рассказал он.

В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что объекты со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитили специальными конструкциями. Например, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» накрыли надувным куполом.

За зиму коммунальщики подготовят сооружения к новому сезону, который, как правило, начинается в последних числах апреля. Они проверят и обновят насосное оборудование и фильтры, облицовку чаш и парапетов, отремонтируют коммуникации и протестируют гидравлику.

Ранее в Москве подготовили к зиме столичные цветники. Растения подкормили удобрениями, обработали от болезней и вредителей и подрезали. Некоторые из них накрыли специальным защитным материалом.