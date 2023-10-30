Фонтан «Часы мира» на Манежной площади Москвы почистят и отремонтируют
Фонтан «Часы мира» над подземным торговым комплексом на Манежной площади в центре столицы капитально отремонтируют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», - уточнил он.
Рабочие заменят поврежденные элементы, промоют скульптуры и отремонтируют чаши фонтана, включая стены, основание дна и покрытие из натурального камня.
Фонтан «Часы мира» построили в 1997 году. Он представляет собой стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположена скульптура Георгия Победоносца.
Ранее коммунальщики завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве.