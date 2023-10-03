ФОК с двумя бассейнами сдали на западе Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» в районе Внуково сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Новый ФОК предназначен для оздоровительного плавания, проведения обучающих занятий, а также физической и силовой подготовки москвичей», - рассказал он.
Бочкарев добавил, что комплекс будет работать круглогодично. Общая площадь залов и помещений составила более четырех тысяч квадратных метров.
ФОК на улице Изваринской состоит из двух этажей, на первом из которых расположили два бассейна - для взрослых и для детей, а на втором - тренажерный зал и буфет.
Комплекс оборудовали всем необходимым для безопасности посетителей, включая медпункты на каждом этаже, противопожарную систему и камеры видеонаблюдения. Финансирование строительства осуществили за счет городского бюджета.
Ранее строительство ФОК с четырьмя бассейнами завершили в Зеленограде.