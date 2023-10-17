ФОК с аквазоной в Зеленограде получил разрешение на ввод в экспулатацию
В Зеленограде ввели в эксплуатацию трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с четырьмя бассейнами. Его построили в районе Крюково, на улице Заречная. Площадь здания составила около 6,5 тысячи квадратных метров. Мосгорстройнадзор выдал разрешение на открытие центра, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.
«Здесь оборудовано четыре бассейна: 25-метровый для взрослых, два детских и гидромассажный. Посетителям доступна зона единоборств и тренажерный зал, где будут проводиться групповые занятия», - рассказал он.
Войстратенко добавил, что здание построили в стиле минимализма. Цвета на фасаде сделали контрастными и расставили акценты на выступающие конструкции.
Территорию вокруг комплекса благоустроили и озеленили.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на юго-востоке столицы откроют футбольную и волейбольную школы.
Это будет трехэтажный ФОК с многофункциональными залами для занятий.