ФОК с аквазоной в Зеленограде получил разрешение на ввод в экспулатацию

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«Здесь оборудовано четыре бассейна: 25-метровый для взрослых, два детских и гидромассажный. Посетителям доступна зона единоборств и тренажерный зал, где будут проводиться групповые занятия», - рассказал он.

Войстратенко добавил, что здание построили в стиле минимализма. Цвета на фасаде сделали контрастными и расставили акценты на выступающие конструкции.

Территорию вокруг комплекса благоустроили и озеленили.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на юго-востоке столицы откроют футбольную и волейбольную школы.

Это будет трехэтажный ФОК с многофункциональными залами для занятий.