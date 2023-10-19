Физкультурный комплекс на востоке Москвы откроют в 2024 году

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«Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Гольяново по адресу улица Алтайская, владение 33. Его готовность на текущую дату составляет около 15%», - сообщил заммэра.

По его словам, строители выполнили монолитные работы по устройству чаш обоих бассейнов. Уже начался монтаж колонн на первом этаже и гидроизоляция наружных стен подземного этажа.

Планируемая общая площадь комплекса составит около четырех тысяч квадратных метров. В спортивном центре появится два бассейна: длиной 25 метров для взрослых, а второй - длиной 10 метров - для обучения плаванию детей.

Также в здании ФОК предусмотрели тренажерный зал, буфет и необходимые административные и технические помещения.

Ранее комплекс со всесезонными бассейнами и детским аквапарком открыли в Зеленограде.