Февраль в Москве будет теплее нормы

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса)», - уточнил синоптик.

По его словам, количество осадков в последнем месяце зимы превысит норму, равную 44 миллиметрам, на 40%. Из-за этого высота сугробов в Москве к концу февраля может достигать 50-60 сантиметров.

В январе средняя температура была на 2,2 градуса ниже, чем обычно, избыток осадков составил 15%. Поэтому к началу февраля уровень снега уже превысил норму на 25%.

Тем не менее, в первые выходные месяца, 3–4 февраля , в столице похолодает. Погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних, минусовых значений.