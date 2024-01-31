31 января 2024, 12:36

Февраль в Москве будет теплее нормы

РИА «Новости»
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Погода в Москве в феврале будет теплее обычного на 3-4 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса)», - уточнил синоптик.

По его словам, количество осадков в последнем месяце зимы превысит норму, равную 44 миллиметрам, на 40%. Из-за этого высота сугробов в Москве к концу февраля может достигать 50-60 сантиметров.

В январе средняя температура была на 2,2 градуса ниже, чем обычно, избыток осадков составил 15%. Поэтому к началу февраля уровень снега уже превысил норму на 25%.

Тем не менее, в первые выходные месяца, 3–4 февраля , в столице похолодает. Погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних, минусовых значений.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
31 января 2024, 12:26
Новые кварталы возведут на территориях нежилой застройки в Москве
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В Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. О проектах строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появится свыше 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.

Так, на части территории бывшей промзоны «Карачарово» построят торговый центр, гостиницу, отделения банков, а также спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Общая площадь территории составляет почти 4,5 гектара. Кроме того, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.

«Реализация этих проектов позволит москвичам жить в максимально комфортных условиях. Город получит свыше 1,8 тысячи рабочих мест», - добавил мэр.

В Москве уже начали проектировать и строить почти 430 домов по реновации. Благодаря этому более 150 тысяч жителей столицы получат новые квартиры.

Строительство Сергей Собянин Москва
31 января 2024, 12:02
Москва впервые отметит Китайский Новый год
Unsplash
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В Москве впервые отпразднуют традиционный Китайский Новый год. Об этом сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Правительство города совместно с посольством Китайской Народной Республики подготовило обширную программу празднования. Основными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, объединенные в специальный пешеходный маршрут.

На них состоятся различные мероприятия, которые позволят ближе познакомиться с культурой Китая: от кулинарных ярмарок, где каждый сможет попробовать национальные китайские блюда, до творческих и кулинарных мастер-классов, игр и спортивных мероприятий.

«Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран», - подчеркнули в пресс-службе посольства.

Кроме того, на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» горожане смогут насладиться выступлениями профессиональных артистов и мастеров боевых искусств. В Доме музыки состоится концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow пройдет ярмарка.

Для гостей из Китая информация о празднике будет доступна на обновленном портале Discover Moscow, а для москвичей - на ресурсе Russpass.

Ранее Московский фестиваль кино открыли в Таиланде.

В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент.

Китай Новый год Москва
31 января 2024, 10:38
Москвичам рассказали о погоде в среду
РИА «Новости»
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В среду, 31 января, в Москве будет тепло и облачно. О надвигающемся атмосферном фронте рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт», - отметил он.

По словам синоптика, несмотря на закрытое облаками небо, вероятность осадков в течение дня останется низкой, они пройдут ночью. Кроме того, москвичам следует быть осторожными из-за гололедицы на дорогах.

Температура по области сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, в Москве - от минус 1 до плюс 1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки в 747 миллиметров ртутного столба, что считается нормой для этого времени года.

Леус добавил, что к четвергу ожидается изменение погодных условий, с приходом осадков в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололед. Температура воздуха в этот день поднимется до отметки в плюс 1-3 градуса.

Прошедший вторник оказался самым теплым днем в Москве с начала года. В столице потеплело до 2 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
31 января 2024, 10:28
Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Новой Москве
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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С 2012 года в Новой Москве возвели 26 объектов здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, 14 учреждений построили на средства города, а еще 12 возвели инвесторы согласно современному московскому стандарту. Благодаря этому жители района могут проходить исследования рядом с домом на самом современном оборудовании, максимально быстро получать консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля.

Самыми крупными проектами в округе стали Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в Щербинке и Сосенском поселении.

«Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи», - отметил Собянин.

Ранее в Москве заработал модернизированный корпус городской клинической больницы № 52.

Здравоохранение Строительство Сергей Собянин Москва

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