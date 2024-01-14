Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Москве в парке «Музеон»

На выставке представили работы участников девятого фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». В 2024-м экспозицию посвятили современной столице. Мастера выполнили изо льда Кремль, деловой центр «Москва-Сити», Пушкинскую площадь, речной транспорт, а также две станции метро - «Пушкинскую» и «Кропоткинскую».

Для создания фигур в Москву привезли примерно 150 кубометров екатеринбургского, пермского и вологодского льда. Для транспортировки материала использовали большегрузы, кузовы которых оснащены морозильными камерами. Скульптуры можно изготовить только изо льда с прозрачным срезом.

Участники фестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, Красноярска, Тюмени более двух недель создавали ледяные фигуры на набережной «Музеона».

За прошлый год в московском парке «Зарядье» также побывали примерно 12 миллионов человек. Это на 18% больше, чем в 2021-м.