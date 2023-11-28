Фестиваль «Кухни народов России» прошел в центрах московского долголетия

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Пожилые москвичи попробовали удмуртские перепечами, дагестанский ботишал, чувашский хуплу, татарский плов и адыгейский халюжи.

Гастрофестиваль провели в несколько этапов. С помощью жеребьевки определили деликатесы, которые предстояло приготовить участникам районного и окружного туров. Для финалистов поставили задачу приготовить традиционное новогоднее блюдо - салат «сельдь под шубой».

Участники Международного альянса профессиональных кулинаров выступили в роли жюри и оценили результаты. В итоге победу одержала Ирина Зубарь из центра московского долголетия «Восточный». На втором месте оказалась Людмила Гриппич из центра «Тушино». Замкнула тройку лидеров Галина Иванова из центра «Текстильщики».

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что среди участников пользуется большой популярностью кулинарное направление. Центры организовали 120 клубов, где пожилые жители столицы готовят различные блюда, делятся рецептами с друзьями и общаются.

Кроме того, в Москве начали работу еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут проводить досуг и заниматься здоровьем.