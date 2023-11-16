Фестиваль колледжей в Москве собрал более 18 тысяч школьников и их родителей

За семь дней в рамках фестиваля провели свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям. В 46 колледжах подростки попробовали себя в разных специальностях, пообщались с педагогами и студентами, а также узнали подробности о поступлении и обучении. Прошли также мастер-классы и творческие конкурсы. Студенты представили спектакли.

«Московский рынок труда предъявляет огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Квалифицированные профессионалы нужны в промышленности, строительстве, на транспорте, в ИТ, торговле, сфере услуг и других отраслях городской экономики», - отметил Собянин.

Учитывая запрос работодателей, в ближайшие годы власти модернизируют систему подготовки профессиональных кадров на основе четырех базовых принципов. Речь идет об актуальности, востребованности, практикоориентированности и мультиспециальности.

Глава города добавил, что радикально обновится материально-техническая база колледжей. В скором времени вместе с работодателями модернизируют больше 230 мастерских и лабораторий, а также создадут 90 новых. Благодаря этому учащиеся смогут проходить практику на современном оборудовании на предприятиях.

Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся еще до окончания обучения.