Фасады четырех городских вокзалов в Москве оснастили световыми вывесками

На лицевой стороне зданий четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) появились фирменные логотипы и номера диаметров. Обновление затронуло станции Зеленоград - Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что внутрь светящихся букв поместили экономичные светодиоды. Такую вывеску уже положительно оценили пассажиры на станции «Кунцевская» БКЛ метро.

Московские городские вокзалы представляют собой современные транспортные узлы, где пассажиры пересаживаются с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления, не выходя на улицу. На первых двух диаметрах разместили 22 московских городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 - 26. В перспективе вокзалов будет больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил планировку территории у МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково».