25 декабря 2023, 09:35

Фасады четырех городских вокзалов в Москве оснастили световыми вывесками

Сайт мэра и правительства Москвы
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На лицевой стороне зданий четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) появились фирменные логотипы и номера диаметров. Обновление затронуло станции Зеленоград — Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На лицевой стороне зданий четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) появились фирменные логотипы и номера диаметров. Обновление затронуло станции Зеленоград - Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что внутрь светящихся букв поместили экономичные светодиоды. Такую вывеску уже положительно оценили пассажиры на станции «Кунцевская» БКЛ метро.

Московские городские вокзалы представляют собой современные транспортные узлы, где пассажиры пересаживаются с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления, не выходя на улицу. На первых двух диаметрах разместили 22 московских городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 - 26. В перспективе вокзалов будет больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил планировку территории у МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково».

МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
25 декабря 2023, 09:02
Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры
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На портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».

Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.

Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.

На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.

Животные Зоопарки Москва 2023
25 декабря 2023, 08:33
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог
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Жителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник из-за большого автомобильного потока в преддверии праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Движение в городе рабочее. В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме. В частности, МЦК, метрополитен и МЦД функционируют по графику. По «выделенкам» электробусы, автобусы и трамваи курсируют быстрее.

Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркие плакаты привлекут внимание юных пассажиров.

Москва 2023 Дептранс Москвы
24 декабря 2023, 10:58
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Москву на будущей неделе ждет мягкая зима с мокрым снегом. В новогоднюю ночь морозов не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел «Интерфакс».

По словам синоптика, температура воздуха в столице выше нормы на 2-4 градуса. Возможно небольшое похолодание.

«Ночные температуры в диапазоне от -5 градусов до -3 градусов, а днем от -3 до 0», - рассказал Вильфанд.

В воскресенье после небольшой оттепели температура воздуха понизится до -3 градусов. В Московской области термометры покажут -5 градусов. В столичном регионе пройдет мокрый снег.

Всю следующую неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Вильфанд добавил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали, что к 21 декабря в Москве выпало 106% от месячной нормы.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
22 декабря 2023, 17:41
Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В крытом парке развлечений «Остров мечты» в Москве открыли седьмой туристско-информационный центр. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Специалисты центра готовы рассказать об инфраструктуре столицы, помочь разобраться с картой и зарегистрировать пользователя на цифровом туристическом сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях города», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в инфоцентре помогут построить подходящий маршрут по Москве, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон. Он расположился около главного входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Остальные информационные центры находятся в парке «Зарядье», на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, мобильные центры работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах. За 10 месяцев этого года их услугами воспользовались почти 800 тысяч посетителей.

Ранее для жителей и гостей столицы подготовили новогодние маршруты в программе «Играй в Москву!»

Туризм Москва 2023 Парки

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