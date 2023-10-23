Фасады церкви Вознесения Господня начали реставрировать в Москве

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Он уточнил, что во время работ реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатер храма. Также элементы из белого камня очистят от повреждений, обработают защитными составами и примут дополнительные меры. Кроме этого, благоустроят и территорию вокруг здания.

«Это первая каменная шатровая церковь в стране, построенная по заказу князя Василия III - отца Ивана Грозного. На момент возведения храм в Коломенском был самым высоким зданием на Руси», - отметил Собянин.

Церковь Вознесения господня - уникальное произведение искусства, соединившее в себе элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Собянин сообщил, что также в Москве отреставрируют церковь всех святых в Красносельском районе. Храм возвели по проекту архитектора Александра Никифорова в 1887–1891 годах.