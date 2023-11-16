Фасад дома 1954 года постройки восстановили на юго-западе Москвы

Специалисты восстановили лицевую сторону здания 69-летней давности на Большой Черемушкинской улице.

Перед ремонтом провели подготовку фасада: промыли и расчистили открытые поверхности от грязи. Затем обновили кирпичную кладку, расшивку швов в местах повреждений и обработали антисептиком участки, где скапливается влага.

Завершив основные работы, мастера приступили к ремонту архитектурных деталей, облагородили балконы, входные группы и приямки.

В районе Коптево на улице Приорова капитально отремонтировали дом №38а с ризалитом. Провели работы в подвале и перекрасили помещение. Это здание, возведенное в 1971 году, обладает красивым и утонченным портретом.