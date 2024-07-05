Это еще не конец. Синоптики пообещали москвичам новую серию непогоды

«За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду», - рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, городские службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий стихии.

В ближайшие часы в Москве ожидают более мощную волну ливневых дождей с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Горожан призвали постараться не выходить не улицу, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

В пятницу столицу накрыл ураган «Орхан». Сильный ветер повалил дерево на многоквартирный дом в районе Сокол, в результате в здании обрушилась кирпичная часть фасада. На станции метро «Электрозаводская» упала крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям, а Казанский вокзал затопило. В Театре комедии из-за грозы отключился свет прямо во время представления.