ЕСПЧ присудил компенсацию московскому дизайнеру за сломанную полицейскими ногу

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Дизайнера задержали перед началом протестов из-за выборов в Мосгордуму, которая прошла в июле 2019 года. При задержании на Тверской улице ему сломали ногу и обязали выплатить штраф за участие в акции.

«Большие берцовые кости располагались на выпирающем бордюрном камне, при этом сотрудники полиции с силой наступали на ноги заявителя, периодически усиливая нажатия и причиняя ему сильную физическую боль», - процитировало издание слова защиты Коновалова.

Следственный комитет посчитал действия правоохранителей законными «при таких обстоятельствах». ЕСПЧ занял сторону дизайнера.

Решение суда опубликовали на сайте организации, дело рассмотрели одновременно с 15 другими похожими случаями. В постановлении говорится, что «вмешательство в свободу собраний» заявителя не было «необходимым в демократическом обществе», а суд необъективно рассмотрел его жалобы. Кроме того, дизайнера арестовали более чем на три часа без доказательств того, что нельзя было составить протокол и установить личность на месте.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что России надо перенять опыт Европейского суда по правам человека. По ее словам, компенсационно-восстановительные меры ЕСПЧ являются одними из наиболее эффективных.