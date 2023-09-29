Если отдыхать, то с умом: москвичи выберут любимые места для познавательных прогулок

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Среди номинантов - самые популярные парки и музеи, полюбившихся горожанам и туристам. Пользователям портала предстоит выделить самые живописные и интересные.

Например, в списке на голосование есть музей-усадьба «Люблино» и резиденция русских правителей музей-заповедник «Коломенское». Также в опросе можно выделить конкретные мероприятия в интересных местах. Так, среди номинантов - выставка «Играем в прошлое» от Музея археологии Москвы, где гостям предлагают самим почувствовать себя учеными, работающими над артефактами каменного века. Кроме того, выбрать можно экспозицию «Сверхспособности», которую проводит Дарвиновский музей, чтобы рассказать, что общее есть у уникальных животных и вымышленных супергероев.

Ранее пользователи «Активного гражданина» начали выбирать самые романтичные места Москвы.

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