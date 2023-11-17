17 ноября 2023, 10:46

Эскалатор на станции метро «Киевская» в Москве закроют на месяц

Фото: Mosmetro.ru
Читайте нас в: Google Новости

На станции Кольцевой линии метро «Киевская» больше месяца не будет работать эскалатор. Его закрыли из-за ремонтных работ, предупредили в пресс-службе столичной подземки.

«С 17 ноября по 18 декабря на станции „Киевская“ Кольцевой линии (выходы № 1-4) закроют на ремонт эскалатор», - указали в сообщении.

Эскалаторы необходимо вовремя ремонтировать, чтобы обеспечить для пассажиров безопасные и комфортные поездки, уточнили представители метрополитена.

Подробнее ознакомиться с ремонтами в московском метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте.

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали готовиться к возведению эскалаторного хода. Вскоре там смонтируют эскалаторы длиной в 129 метров. Они станут одними из самых длинных в московской подземке.

Метро Ремонтные работы Москва 2023
17 ноября 2023, 10:42
Мозаичный пол Московского дворца пионеров отреставрировали
Читайте нас в: Google Новости
Мозаичный пол с изображением скорпиона в Московском дворце пионеров восстановили во время реставрационных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Площадь мозаики - более 200 квадратных метров. Перед началом работ пол находился в аварийном состоянии: большая часть мозаичных фрагментов отслоилась, а основание мозаики было повреждено. Из-за этого потребовалась ее переклейка.

В процессе специалисты использовали все возможные фрагменты исторического материала, но около 10% поверхности оказалось утрачено.

Дворец пионеров снова начал работать в октябре. Там прошла масштабная реставрация, а прилегающую к нему территорию благоустроили.

Ранее стало известно, что московские реставраторы воссоздадут греческие сюжеты в усадьбе Покровское-Стрешнево. Они обновят настенную живопись в помпейском стиле.

Благоустройство Реставрация Москва 2023
17 ноября 2023, 10:09
Собянин рассказал, как в Москве повышают квалификацию врачей
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Около трех тысяч врачей общей практики стали участниками масштабного образовательного проекта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге о реализации программы модернизации амбулаторного звена.

Власти Москвы, запуская городские программы, помогают врачам повышать свою квалификацию. В частности, Кадровый центр Депздрава с 2021–2023 год реализовал крупнейший в стране образовательный проект. Обучающую программу разработали ведущие медики больниц и поликлиник. В нее вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Каждый модуль длился 18 академических часов, он представлял собой теорию и практику. Теоретическую часть провели в онлайн-режиме. Докторам рассказали об алгоритмах диагностики и о современных методах лечения. Практические занятия прошли в Кадровом центре - врачи совершенствовали свои навыки на тренажерах и медицинском оборудовании.

Летом этого года для врачей общей практики открыли дополнительные возможности повышения квалификации. Новую образовательную программу посвятили современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с сердечными заболеваниями. В ней приняли участие больше двух тысяч врачей.

Для обучения врачей ученые из Москвы также создали фантом человеческой печени. Специалисты смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем.

Врачи Медицина Сергей Собянин Москва 2023
17 ноября 2023, 09:04
Московские сервисы аренды самокатов перестали работать из-за холодов
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. По этой причине кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent временно закрылись, сообщило РИА «Новости».

В пятницу утром в столице столбики термометров опустились до -3 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 17 ноября в Московском регионе и в Центральной России началась метеорологическая зима.

«Произошел „устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений“», - уточнил он.

В приложении Whoosh сервис объявил, что самокаты временно арендовать нельзя, но скоро они будут в городе. Активные подписки приостановили, компания пообещала их активировать после следующей поездки. В приложении Urent уведомлений нет, но выделенная полностью красным цветом карта Москвы означает отсутствие возможности арендовать электросамокат в этой локации.

Ранее введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов назвали преждевременным. Для начала нужно ввести процедуру регистрации этой техники, заявил «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Москва 2023 Погода в Москве Электросамокаты
16 ноября 2023, 16:43
Москвичей предупредили о гололедице
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На дорогах столицы в четверг, 16 ноября, может возникнуть гололедица. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов столичного КГХ, переход температуры в сторону отрицательных значений поспособствует тому, что улицы Москвы покроются льдом.

Работники Комплекса городского хозяйства будут следить за состоянием дорожной сети и проведут необходимую обработку полотна.

Автомобилистов столицы попросили соблюдать осторожность во время движения, не сокращать дистанцию и не превышать допустимую скорость.

Также коммунальщики Москвы повысят температуру батарей центрального отопления из-за резкого похолодания до -8...-11 градусов. Корректировать ее будут исходя из автоматических измерений специальных датчиков.

ЖКХ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

Новости по теме