Эскалатор на станции метро «Киевская» в Москве закроют на месяц

Мозаичный пол Московского дворца пионеров отреставрировали

Читайте нас в:

Мозаичный пол с изображением скорпиона в Московском дворце пионеров восстановили во время реставрационных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Площадь мозаики - более 200 квадратных метров. Перед началом работ пол находился в аварийном состоянии: большая часть мозаичных фрагментов отслоилась, а основание мозаики было повреждено. Из-за этого потребовалась ее переклейка.

В процессе специалисты использовали все возможные фрагменты исторического материала, но около 10% поверхности оказалось утрачено.

Дворец пионеров снова начал работать в октябре. Там прошла масштабная реставрация, а прилегающую к нему территорию благоустроили.

Ранее стало известно, что московские реставраторы воссоздадут греческие сюжеты в усадьбе Покровское-Стрешнево. Они обновят настенную живопись в помпейском стиле.