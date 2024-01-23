Еще три коммерческих объекта возведут в Москве

«Программа уже охватила почти все районы города. Всего инвесторы планируют построить больше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тысяч рабочих мест», - уточнил он.

Так, в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве появится логистический парк, который обеспечит работой 1,3 тысячи человек. Хорошёвском районе возведут административно-деловой комплекс на восемь тысяч рабочих мест. Кроме того, в Покровском-Стрешневе появится офисно-торговый центр. Он обеспечит занятостью примерно для 720 человек.

Собянин добавил, что реализация этих проектов привлечет в экономику Москвы около 47,6 миллиарда инвестиций.

Ранее Собянин рассказал о росте числа проектов комплексного развития территорий в Москве в 2023 году. Благодаря их реализации появится около 675 тысяч новых рабочих.