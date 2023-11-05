Еще пять «выделенок» для городского транспорта появилось в Москве

Общая протяженность новых «выделенок» - два километра. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Время проезда по участку улицы Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом с появлением выделенной полосы сократилось с семи до двух минут. По этому участку проходят три маршрута, которыми пользуются свыше 15 тысяч человек.

По участку улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом проходят пять маршрутов. Выделенная полоса позволит проезжать его на городском транспорте со скоростью в два с половиной раза быстрее.

Более 40 тысяч пассажиров сэкономят время на проезде по участку в Борисовском проезде перед пересечением с Каширским шоссе (маршруты № 858, М86 и С819). Этот путь также можно будет преодолеть быстрее в два с половиной раза.

По улице Юности в Зеленограде проходят пять маршрутов городского транспорта. Пассажиры автобуса М6 смогут быстрее преодолеть участок Николоямской улицы на пересечении с Земляным Валом.

В 2023 году в Москве появилось уже свыше 20 километров выделенных полос.

«Выделенные полосы позволяют экономить время в пути: автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.