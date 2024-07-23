Энергетическое партнерство. В Москве прошел Российско-Китайский бизнес-форум

За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего. Поставки нефти из России в Китай выросли до 107 миллионов тонн. Ключевой и крупнейший поставщик - компания «Роснефть».

Санкции? Не беда В 2023 году Китай, несмотря на санкционное давление, импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа и 311 миллионов тонн угля.

«Под стратегическим руководством председателя Си Цзинпина и президента Владимира Путина Китай и Россия сформировали всеобъемлющую структуру углубленного энергетического содружества на высоком уровне», - заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

За первое полугодие 2024-го поставки нефти из РФ в КНР превысили 55 миллионов тонн. Страны практически полностью перешли на расчет в национальных валютах. Их доля по итогам прошлого года - свыше 90%.

Стабилизатор энергетического кризиса в мире Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса, подчеркнул заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Поставки топливно-энергетических ресурсов из России повышают энергетическую безопасность и социально-экономическую устойчивость дружественных стран», - отметил он.

На форуме добавили, что потенциал сотрудничества огромен. По словам Игоря Сечина, следующий этап российско-китайских отношений - развитие передовых технологий, а также взаимодействие между странами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах.

Представители крупнейших компаний и национальных корпораций России и Китая встретились в Москве на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные проекты, а также поставки энергоресурсов.

Нет равных в поставках нефти Отношения двух могущественных держав вышли на новый беспрецедентный уровень. В 2023-м товарооборот между странами составил рекордные 240 миллиардов долларов, увеличившись вдвое за последние три года.

По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии. Такое заявление сделал ответственный секретарь комиссии при президенте по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проходит ежегодно с 2018 года согласно договоренностям, достигнутым главами России и КНДР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В 2024 году в мероприятиях приняли участие политические деятели, ученые, академики, эксперты, аналитики и представители бизнеса обеих стран. Всего VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум объединил около 500 человек. Следующий форум пройдет в Китае в 2025 году.