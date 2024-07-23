23 июля 2024, 22:17

Энергетическое партнерство. В Москве прошел Российско-Китайский бизнес-форум

Читайте нас в: Google Новости

Энергодиалог между Россией и Китаем — движущая сила в развитии стратегического партнерства. Запад внимательно следит за успехами двух могущественных государств и всячески стремится затормозить их развитие, но результат совершенно обратный: темпы роста ВВП России и Китая уверенно опережают среднемировые показатели.

За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего. Поставки нефти из России в Китай выросли до 107 миллионов тонн. Ключевой и крупнейший поставщик - компания «Роснефть».

Санкции? Не беда В 2023 году Китай, несмотря на санкционное давление, импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа и 311 миллионов тонн угля.

«Под стратегическим руководством председателя Си Цзинпина и президента Владимира Путина Китай и Россия сформировали всеобъемлющую структуру углубленного энергетического содружества на высоком уровне», - заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

За первое полугодие 2024-го поставки нефти из РФ в КНР превысили 55 миллионов тонн. Страны практически полностью перешли на расчет в национальных валютах. Их доля по итогам прошлого года - свыше 90%.

Стабилизатор энергетического кризиса в мире Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса, подчеркнул заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Поставки топливно-энергетических ресурсов из России повышают энергетическую безопасность и социально-экономическую устойчивость дружественных стран», - отметил он.

На форуме добавили, что потенциал сотрудничества огромен. По словам Игоря Сечина, следующий этап российско-китайских отношений - развитие передовых технологий, а также взаимодействие между странами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах.

Представители крупнейших компаний и национальных корпораций России и Китая встретились в Москве на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные проекты, а также поставки энергоресурсов.

Нет равных в поставках нефти Отношения двух могущественных держав вышли на новый беспрецедентный уровень. В 2023-м товарооборот между странами составил рекордные 240 миллиардов долларов, увеличившись вдвое за последние три года.

По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии. Такое заявление сделал ответственный секретарь комиссии при президенте по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проходит ежегодно с 2018 года согласно договоренностям, достигнутым главами России и КНДР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В 2024 году в мероприятиях приняли участие политические деятели, ученые, академики, эксперты, аналитики и представители бизнеса обеих стран. Всего VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум объединил около 500 человек. Следующий форум пройдет в Китае в 2025 году.

Экспорт Газ Отношения Международные отношения Нефть Россия Запад Китай Новый год Роснефть ВВП Москва 2023 Москва
22 июля 2024, 09:10
Ефимов: 5 инвесторов получили землю под строительство предприятий на северо-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Пять компаний получили участки под строительство предприятий в Северо-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с пятью инвесторами заключены договоры аренды земельных участков», - рассказал он.

По словам Ефимова, на этих участках построят предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности.

«Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 миллиарда рублей», - подчеркнул он.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что инвесторы могут арендовать землю под локализацию производства по льготной ставке с марта 2022 года.

«В СВАО создадут предприятия по выпуску ортопедических изделий, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды, косметической продукции», - уточнил он.

На новых предприятиях смогут работать свыше 870 человек.

Общая площадь участков, которые предоставили пяти компаниям, составляет около 3,8 гектара, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Располагаются они в Отрадном, Свиблове, Южном Медведкове, Останкинском и Северном районах.

«Договоры заключены на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство производств площадью примерно 42 тысячи квадратных метров и приступить к выпуску продукции», - добавил глава департамента.

Москва
21 июля 2024, 12:27
Москва заключила офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
Читайте нас в: Google Новости
Власти Москвы и Владимирской области заключили долгосрочный межрегиональный контракт о создании высокотехнологичного производства стабилизирующей добавки для асфальтобетона. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что офсетные контракты стали одной из ключевых мер поддержки промышленности. Практику, которую реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, распространяют и на другие российские регионы.

«По условиям офсета в течение двух лет на территории Владимирской области создадут производство стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий, а столица и регион гарантируют закупку около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение 10 лет», - уточнил Ликсутов.

Стабилизирующая добавка - необходимый компонент для изготовления смеси, используемой при ремонте и строительстве дорог. Благодаря ей покрытие становится прочнее и служит намного дольше.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что для столицы межрегиональный офсетный контракт стал вторым в сфере дорожного строительства. Первый заключили в начале 2024 года.

«По его условиям инвестор в течение трех лет наладит на территории Карелии производство щебня, который используется для ремонта столичных дорог. Город при этом гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн продукции в течение 10 лет», - отметил он.

С 2017 года правительство Москвы, отмечал Собянин, заключило 22 офсетных контракта. Они подразумевают поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем для хранения архивов. В договорах также шла речь о предоставлении элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.

Благоустройство Строительство Дороги Сергей Собянин Промышленность Правительство Москвы Москва
19 июля 2024, 10:19
Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации
Читайте нас в: Google Новости
С начала программы реновации в Южном административном округе Москвы под заселение передали 27 жилых комплексов. В новые современные квартиры в новостройках переезжают или уже отметили новоселье более 5000 семей, подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что ЮАО стал одним из первых, где начали переселение по программе реновации. Сейчас во всех районах округа, которые в нее включили, москвичи переезжают в новое жилье.

«Всего на юге столицы планируется переселение жителей 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда», - уточнил Ефимов.

В новые квартиры переедут жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа.

«Сейчас на юге столицы отметили новоселье по программе реновации или находятся в процессе переезда жители 79 домов. Больше всего новоселов насчитывается в районах Царицыно, Нагатинский Затон и Нагорный», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала года в столице, отмечал мэр города Сергей Собянин , под заселение по программе реновации передали 30 новостроек. Благодаря ее реализации во всех столичных округах возводят современное жилье с сопутствующей социальной и деловой инфраструктурой. Это позволяет качественно менять городскую среду и создавать новые пространства для комфортной жизни.

В кварталах, построенных по реновации, открывают организации и службы быта, торговые точки и сетевые магазины. Благодаря шаговой доступности они пользуются популярностью у новоселов и жителей соседних домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она коснулась порядка миллиона москвичей. По ней расселят 5176 домов. Только за 2023 год в городе передали под заселение 50 новостроек, что обеспечило переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.

Благоустройство Строительство Дороги Сергей Собянин Промышленность Правительство Москвы Москва
19 июля 2024, 09:16
Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году в Москве запустили в работу сервис, который позволяет проверить нахождение участков в границах комплексного развития территорий (КРТ). За время действия к нему обратились свыше 10 тысяч раз, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервис начал работать весной на столичном инвестиционном портале. Ефимов пояснил, что им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные лица.

«Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован - на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз», - добавил он.

Сервис доступен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Из всех обращений к нему свыше 4,2 тысячи запросов касалось участков земли, который расположены в трех московских округах - Северо-Восточном, Юго-Восточном и Южном.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал на простоту сервиса в обращении: пользователям нужно авторизоваться на портале и ввести в специальном поле кадастровый номер участка или объекта капитального строительства.

«Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям», - добавил он.

При наличии проекта решения о комплексном развитии площадки пользователям предложат перейти на официальный сайт правительства столицы - там можно ознакомиться с проектом, сроками его реализации, видом и параметрами планируемой застройки.

Замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев назвал Инвестпортал одним из наиболее востребованных ресурсов для предпринимателей и инвесторов. Он объединил в себе уникальные онлайн-сервисы, благодаря которым можно подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса. С их помощью также можно оценить инвестиционную привлекательность выбранной локации - на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры.

\"[А также] ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом», - обратил внимание Урнышев.

По программе КТР в Москве создают многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящий момент в столице реализуют 236 проектов по этой программе площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Их проработку запустили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Электронные сервисы для бизнеса развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

Льготы Строительство Дороги Недвижимость Бизнес Нацпроекты Сергей Собянин Правительство Москвы Москва Максим Гаман

Новости по теме